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13 декабря, 15:19

Источник: Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии и хочет выступить на Евро-2024

Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в сборной Португалии
Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду не собирается уходить из сборной Португалии после чемпионата мира-2022, сообщает Correio da Manha.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

По информации источника, футболист намерен продолжить выступать за национальную команду и планирует сыграть на Евро-2024. Также отмечается, что ситуация зависит от будущего Фернанду Сантуша, который может покинуть пост главного тренера сборной Португалии.

По данным издания, Роналду признал, что на данный момент находится не в лучшей форме. Причиной он назвал пропущенную предсезонку и нерегулярную игру в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым он расторг во время турнира в Катаре.

Элма и&nbsp;Катя Авейру, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду. «Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии

На ЧМ-2022 Роналду выходил на поле в пяти матчах за сборную Португалии, в двух из них — со скамейки запасных. На мировом первенстве форвард отметился одним забитым голом.

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ТМ 1.5

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Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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