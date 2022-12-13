Источник: Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии и хочет выступить на Евро-2024

Нападающий Криштиану Роналду не собирается уходить из сборной Португалии после чемпионата мира-2022, сообщает Correio da Manha.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

По информации источника, футболист намерен продолжить выступать за национальную команду и планирует сыграть на Евро-2024. Также отмечается, что ситуация зависит от будущего Фернанду Сантуша, который может покинуть пост главного тренера сборной Португалии.

По данным издания, Роналду признал, что на данный момент находится не в лучшей форме. Причиной он назвал пропущенную предсезонку и нерегулярную игру в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым он расторг во время турнира в Катаре.

На ЧМ-2022 Роналду выходил на поле в пяти матчах за сборную Португалии, в двух из них — со скамейки запасных. На мировом первенстве форвард отметился одним забитым голом.