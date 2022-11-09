Клопп восхищается Сон Хын Мином и надеется, что футболист сможет выступить на ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил восхищение игрой нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, который ранее перенес операцию после травмы глаза.

30-летний игрок получил перелом глазницы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

«Одна из самых больших ошибок в моей жизни — не подписать контракт с Сон Хын Мином. Он фантастический, образец корейского футбола и один из лучших нападающих в мире», — цитирует немецкого специалиста KBS.

Также Клопп высказался о травме нападающего. Тренер надеется, что Сон сможет сыграть на чемпионате мира-2022.

«Исходя из того, что я слышал, он в хорошей форме. Возможно, если Сон сыграет на чемпионате мира в маске, проблем не будет», — добавил главный тренер «Ливерпуля».

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Южная Корея играет в группе H с Португалией, Уругваем и Ганой. Первый матч сборной состоится против 24 ноября против Уругвая (начало в 16:00).