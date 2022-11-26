Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящей игры сборной Аргентины против Мексики во 2-ом туре чемпионата мира 2022 в Катаре.

«У Аргентины есть шансы на победу. Эта команда не проигрывала 36 матчей подряд до старта ЧМ, но в первом матче уступила Саудовской Аравии. Поэтому в игре против Мексики у аргентинцев будет последний шанс на выход из группы. Уверен, что Аргентина проявит свои лучшие качества и проявит огромное желание к победе. Хотя Мексика — очень серьезный соперник. Но у Аргентины состав лучше», — сказал Газзаев «СЭ».