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Газзаев — о предстоящем матче Аргентины на ЧМ-2022: «Против Мексики у них будет последний шанс на выход из группы»

Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча Аргентины на ЧМ-2022
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящей игры сборной Аргентины против Мексики во 2-ом туре чемпионата мира 2022 в Катаре.

«У Аргентины есть шансы на победу. Эта команда не проигрывала 36 матчей подряд до старта ЧМ, но в первом матче уступила Саудовской Аравии. Поэтому в игре против Мексики у аргентинцев будет последний шанс на выход из группы. Уверен, что Аргентина проявит свои лучшие качества и проявит огромное желание к победе. Хотя Мексика — очень серьезный соперник. Но у Аргентины состав лучше», — сказал Газзаев «СЭ».

26 ноября Аргентина сыграет против Мексики в рамках второго тура групповой стадии ЧМ в Катаре. Начало — в 22.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Валерий Газзаев
0
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