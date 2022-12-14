Газзаев — о нападающем Аргентины Альваресе: «У них с Месси фантастическая связка»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» игру нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Альварес со второго матча на чемпионате мира стал игроком стартового состава, подтверждая это своей результативностью и уровнем игры. У них с Месси фантастическая связка получилась, понимание друг друга на высшем уровне. Мы видим отличное сочетание и взаимодействие игроков в атаке. Не случайно Альварес стал лучшим бомбардиром в чемпионате Аргентины в прошлом году, а сейчас играет в «Манчестер Сити». Особенно понравился его второй гол в ворота Хорватии, когда он протаранил всю оборону. У него великолепные индивидуальные качества — скорость и результативность. Что еще нужно для нападающего», — сказал Газзаев «СЭ».

На чемпионате мира 22-летний аргентинец провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.