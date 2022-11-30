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Сегодня, 22:44

Фернандес стал самым молодым игроком Аргентины после Месси, который вышел в старте ЧМ

Виктория Кравченко
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Полузащитник Энцо Фернандес стал самым юным футболистом сборной Аргентины, который вышел в стартовом составе, после Лионеля Месси, сообщает Opta Sport. В эти минуты команда играет в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 против Польши.

На данный момент Энцо Фернандесу 21 год и 317 дней. В 2006 году Месси вышел в старте аргентинцев на матч с Нидерландами. Тогда ему было 18 лет и 362 дня.

Игра стартовала в 22.00 по московскому времени. Счет к 43-й минуте — 0:0.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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