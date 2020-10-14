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«Думали о том, что эта игра значила для нас из-за истории». Мартинес — о прерванной неудачной серии в матче с Боливией

04:28
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес после победы над Боливией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:1) отметил, что игра многое значила для аргентинцев из-за истории противостояния. Бело-голубые выиграли в Ла-Пасе первый раз за 15 лет.

— Мы думали о том, что эта игра значила для нас из-за истории, — цитирует пресс-служба команды Мартинеса. — Не собираемся отрицать, что здесь сложно играть. Говорили о многом, но сосредоточены на том, что должны делать: выиграть и набрать 3 очка. Знали, что игра будет такой. Сегодня показали большое сердце и много ума. Мы очень счастливы.

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