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Динияр Билялетдинов: «В 2009-м со Словенией упустили все в Москве, сейчас класс нашей сборной выше»

21:28
Динияр Билялетдинов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Динияр Билялетдинов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Удобоваримая группа. Основной соперник — Хорватия. Если играть в свою силу, то с остальными командами разберемся, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Словакия может поупираться, но можем их обыгрывать. Как я уже сказал, главным соперником будет только Хорватия, если у нас получится показать свой уровень.

Со Словенией мы в последний раз играли в стыковых матчах на ЧМ-2010. Здесь нельзя сравнивать с групповой стадией, потому что у нас было две игры за четыре дня. По большому счету мы тогда упустили все в Москве, пропустив в конце. Последние 10 минут были невнятными с нашей стороны. А сейчас я не думаю, что сборная Словения может что-то противопоставить нашей команде, потому что у нас выше класс.

(Сергей Федоров)

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