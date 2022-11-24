Диего Годин отреагировал на ничью Уругвая с Южной Кореей на ЧМ-2022

Защитник сборной Уругвая Диего Годин отреагировал на безголовую ничью в матче первого тура на ЧМ-2022 против Южной Кореи.

«Нужно продолжать работать и думать о следующей игре, поскольку в коротком турнире нет времени жаловаться. Просто нужно исправить недочеты и подумать о том, что можно улучшить. Нам есть куда расти и что улучшать», — цитирует Годин ESPN.

В следующем матче Уругвай встретится с Португалией 28 ноября, Южная Корея в этот же день встретится с Ганой.