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Сегодня, 19:27

Диего Годин отреагировал на ничью Уругвая с Южной Кореей на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Уругвая Диего Годин отреагировал на безголовую ничью в матче первого тура на ЧМ-2022 против Южной Кореи.

«Нужно продолжать работать и думать о следующей игре, поскольку в коротком турнире нет времени жаловаться. Просто нужно исправить недочеты и подумать о том, что можно улучшить. Нам есть куда расти и что улучшать», — цитирует Годин ESPN.

В следующем матче Уругвай встретится с Португалией 28 ноября, Южная Корея в этот же день встретится с Ганой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уругвая по футболу
0
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