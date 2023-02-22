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Сегодня, 11:30

Чорлука: «Сборная Хорватии на ЧМ-2022 еще раз доказала, что она одна из лучших команд в мире»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» и тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

- Мы еще раз доказали, что мы одна из лучших команд в мире, — приводит слова Чорлуки официальный сайт «Локомотива». — И нас это не удивляет. Когда у вас есть игроки, которые каждый год выигрывают трофеи в своих клубах, то и ваше мышление в сборной должно быть таким же. Мы приехали с этим настроем на чемпионат мира и добились отличного результата. Что делает нас успешными? Это кропотливая, тяжелая работа, внимание к деталям и уверенность, что мы можем обыграть любого соперника.

— Чувствуешь свой вклад?

— Да, я чувствую, что вношу свой вклад в этот успех. Если бы это было не так, то я бы больше не работал. Может, меня бы даже уволили. Когда ты тренер, то не так важно, чего ты достиг как футболист. Нужно показать, что ты можешь предложить как тренер. Если ты не можешь предложить ничего, что сделает команду лучше, то ты не будешь ей нужен.

Сборная Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 уступила Аргентине со счетом 0:3. В матче за третье место хорваты обыграли Марокко (2:1) и стали бронзовыми призерами турнира.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/corluka-interview-2023/
Ведран Чорлука
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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