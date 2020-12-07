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Черчесов пообещал учитывать интересы молодежной сборной при выборе состава на матчи отбора ЧМ-2022

21:39
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2022 заявил, что при выборе состава на матчи будет учитывать интересы молодежной сборной.

— Мы это уже обсуждали. Надо брать в расчет, что уже молодежка будет в это время играть, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Здесь не РФС решает, а лига. Мы можем только выйти с таким предложением. Еще один турнир не закончился, а мы уже в другой вступаем. Постараемся обсудить вопрос на исполкоме.

Игроков молодежки выдергивать, чтобы ни им, ни нам, нет смысла. Но приоритет — первая сборная, и Галактионов об этом тоже знает. Если игрок уровня сборной, то он будет у нас.

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