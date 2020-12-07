Черчесов: «Оказались бы во второй корзине, попали бы на немцев и исландцев»
21:41
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне попали в группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
— Оказались бы во второй корзине, попались бы на немцев, исландцев, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России после поражения в Лиге наций от Сербии (0:5) опустилась в рейтинге ФИФА и перешла из второй корзины жеребьевки в третью. Ее место заняла Румыния, которая сыграет в отборе с Германией, Исландией, Македонией, Арменией и Лихтенштейном.
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