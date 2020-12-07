Жеребьевка ЧМ-2022: онлайн трансляция в 20:00
19:30
Жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу пройдет в понедельник в Цюрихе.
Подробности отбора и жеребьевки вы можете прочитать на сайте «СЭ».
Сборная России попала в третью корзину.
Состав корзин. Фото «СЭ»
Начало жеребьевки — в 20:00 (мск).
«СЭ» проведет онлайн трансляцию жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.
Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ».
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