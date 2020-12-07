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Жеребьевка ЧМ-2022: онлайн трансляция в 20:00

19:30
В понедельник сборная России узнает соперников по отбору на ЧМ-2022. Фото Константин Рыбин, РФС Состав корзин. Фото "СЭ"
В понедельник сборная России узнает соперников по отбору на ЧМ-2022. Фото Константин Рыбин, РФС
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Жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу пройдет в понедельник в Цюрихе.

Подробности отбора и жеребьевки вы можете прочитать на сайте «СЭ».

Сборная России попала в третью корзину.

Состав корзин. Фото "СЭ"
Состав корзин. Фото «СЭ»

Начало жеребьевки — в 20:00 (мск).

«СЭ» проведет онлайн трансляцию жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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