Жеребьевка ЧМ-2022: онлайн трансляция в 20:00

Жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу пройдет в понедельник в Цюрихе.

Подробности отбора и жеребьевки вы можете прочитать на сайте «СЭ».

Сборная России попала в третью корзину.

Состав корзин. Фото «СЭ»

Начало жеребьевки — в 20:00 (мск).

«СЭ» проведет онлайн трансляцию жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ».