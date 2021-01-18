Бженчек уволен с поста главного тренера сборной Польши

Ежи Бженчек освобожден от должности главного тренера сборной Польши, сообщает сайт Польского футбольного союза. Президент организации Збигнев Бонек поблагодарил специалиста за работу с национальной командой.

[KOMUNIKAT]

Jerzy Brz?czek przesta? pe?ni? obowi?zki selekcjonera reprezentacji Polski. ?? — PZPN (@pzpn_pl) January 18, 2021

Также в заявлении указано, что Польский футбольный союз проведет заседание правления 21 января. В этот же день состоится онлайн-конференция с участием Бонека.

49-летний Бженчек тренировал сборную с 2018 года. Имя его преемника пока не названо.