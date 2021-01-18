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Бженчек уволен с поста главного тренера сборной Польши

15:46
Ежи Бженчек. Фото Польский футбольный союз.
Ежи Бженчек. Фото Польский футбольный союз.
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Ежи Бженчек освобожден от должности главного тренера сборной Польши, сообщает сайт Польского футбольного союза. Президент организации Збигнев Бонек поблагодарил специалиста за работу с национальной командой.

Также в заявлении указано, что Польский футбольный союз проведет заседание правления 21 января. В этот же день состоится онлайн-конференция с участием Бонека.

49-летний Бженчек тренировал сборную с 2018 года. Имя его преемника пока не названо.

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