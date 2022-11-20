Байден поддержал игроков сборной США перед началом ЧМ-2022

Президент США Джо Байден обратился к игрокам национальной команды своей страны с напутственной речью перед началом чемпионата мира-2022.

«Ребята, я знаю, что вы являетесь аутсайдерами на этом турнире. Но вот что вам скажу: в вашей команде одни из лучших игроков в мире, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всего сердца, так что давайте удивим их всех.

Продолжайте доверять друг другу, играйте настолько усердно, насколько только можете, и, знайте, что ваши семьи, ваши товарищи и вся страна болеют за вас", — приводит MLS Soccer слова Байдена.

21 ноября сборная США сыграет против Уэльса. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.