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Сегодня, 19:58

Байден поддержал игроков сборной США перед началом ЧМ-2022

Алина Савинова
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Президент США Джо Байден обратился к игрокам национальной команды своей страны с напутственной речью перед началом чемпионата мира-2022.

«Ребята, я знаю, что вы являетесь аутсайдерами на этом турнире. Но вот что вам скажу: в вашей команде одни из лучших игроков в мире, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всего сердца, так что давайте удивим их всех.

Продолжайте доверять друг другу, играйте настолько усердно, насколько только можете, и, знайте, что ваши семьи, ваши товарищи и вся страна болеют за вас", — приводит MLS Soccer слова Байдена.

21 ноября сборная США сыграет против Уэльса. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mlssoccer.com/news/president-biden-gives-usmnt-pre-world-cup-pep-talk-let-s-go-shock-em-all

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Джо Байден
1
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