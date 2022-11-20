Криштиану Роналду: «Фокус! Воля! Вера! Где бы это ни было, Португалия всегда!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями перед стартом чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Хорошая энергия, хорошие чувства, та же приверженность и концентрация. Фокус! Воля! Вера! Где бы это ни было, Португалия всегда!» — написал Роналду в социальных сетях.

Сборная Португалии на ЧМ-2022 в Катаре сыграет в группе Н с командами Кореи, Ганы и Уругвая.

Стартовый матч португальцы проведут против Ганы в четверг, 24 ноября.