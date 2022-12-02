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Сегодня, 00:54

Батшуайи рассказал, что чувствует после вылета сборной Бельгии с ЧМ-2022

Мария Гусева
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Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии чемпионата мира-2022. Бельгийцы не пробились в плей-офф.

«Конечно, я разочарован, мы вылетели, мы больше не в списке претендентов. Я нападающий, и мне бы хотелось делать свою работу и забивать, помогать команде. Вылететь так — большое разочарование. Мы выиграли всего один раз, но сборной Бельгии нужно было играть лучше. Я не хочу сказать, что мы не заслуживаем того, чтобы вылететь, но мы должны были играть лучше. Для некоторых игроков это последний матч, это последний чемпионат мира, это не товарищеская игра. Такое бывает лишь раз в 4 года, и это нормально, что сейчас есть много сожалений», — цитирует L'Equipe Батшуайи.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в XXI веке не смогли выйти из группы на крупных турнирах (чемпионат мира и чемпионат Европы).

Миши Батшуайи
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Сборная Бельгии по футболу
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