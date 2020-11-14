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Барриоса заменили в первом тайме матча Колумбия — Уругвай

02:01
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Главный тренер сборной Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Уругвая (0:3) заменил полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса по ходу первого тайма. Его заменили на 31-й минуте на Луиса Диаса при счете 0:2. По информации колумбийских СМИ, его уход был вызван изменением схемы и стиля игры.

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