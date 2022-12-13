Барбоза: «Роналду не может создавать себе особые условия в сборной Португалии. Другие игроки этого не принимают»

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на новость о том, что Криштиану Роналду не собирается уходить из сборной Португалии после ЧМ-2022.

«Все зависит от того, как Роналду будет выглядеть. Если он будет играть в Европе на высоком уровне, значит, главный тренер сборной Португалии может его пригласить. Независимо от того, сколько ему лет. Если он будет играть в Катаре или Саудовской Аравии, вряд ли его вызовут. А говорить, что Роналду хочет... Думаю, что многие футболисты хотят играть в сборной Португалии. Все зависит от формы.

В сборной Португалии ему будет сложно, потому что есть молодое поколение игроков, которые выступают за топ-клубы. Сомневаюсь, что они смирятся с тем, что Роналду хочет диктовать свои условия. У него всегда был в сборной Португалии свой собственный персонал-менеджер. Понятно, что Роналду — великий игрок, но он не имеет права создавать себе особые условия в сборной Португалии. Другие игроки этого не принимают", — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Ранее появилась информация о том, что Роналду намерен продолжить выступать за национальную команду и планирует сыграть на Евро-2024.