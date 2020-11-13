Аргентина не смогла обыграть Парагвай. Гол Месси был отменен

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1). На 21-й минуте парагвайский нападающий Анхель Ромеро с пенальти открыл счет. Аргентинцам удалось отыграться еще до перерыва благодаря забитому мячу Николаса Гонсалеса.

Во втором тайме Лионель Месси забил в ворота Парагвая, но гол был отменен после просмотра повтора.

Сборная Аргентины поднялась на первое место в таблице, а Парагвай — на 4-е.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Аргентина — Парагвай — 1:1 (1:1)

Голы: Ромеро, 21 — с пенальти (0:1). Гонсалес, 41 (1:1).