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Аргентина не смогла обыграть Парагвай. Гол Месси был отменен

04:59
13 ноября. Аргентина — Парагвай — 1:1. Лионель Месси с мячом. Фото Twitter
13 ноября. Аргентина — Парагвай — 1:1. Лионель Месси с мячом. Фото Twitter
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Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1). На 21-й минуте парагвайский нападающий Анхель Ромеро с пенальти открыл счет. Аргентинцам удалось отыграться еще до перерыва благодаря забитому мячу Николаса Гонсалеса.

Во втором тайме Лионель Месси забил в ворота Парагвая, но гол был отменен после просмотра повтора.

Сборная Аргентины поднялась на первое место в таблице, а Парагвай — на 4-е.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Аргентина — Парагвай — 1:1 (1:1)

Голы: Ромеро, 21 — с пенальти (0:1). Гонсалес, 41 (1:1).

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