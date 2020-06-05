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«Верните Реброва, дайте бюджет, продумайте стратегию». Левченко знает, как возродить киевское «Динамо»

16:07
Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP
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Бывший полузащитник ЦСКА, «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко считает, что киевскому «Динамо» сейчас может помочь возвращение на пост главного тренера Сергея Реброва. Нынешний рулевой «Ференцвароша» возглавлял киевлян с 2014 по 2017 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Украины.

«Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!» — написал в Twitter глава профсоюза футболистов Голландии.

На данный момент «Динамо» руководит Алексей Михайличенко.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/elevchenko/status/1268834625822040064

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