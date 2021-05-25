Де Дзерби привезет в «Шахтер» трех помощников из «Сассуоло»

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в донецком «Шахтере», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ассистентами 41-летнего итальянца станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Ранее они вместе работали в «Сассуоло».

Также отмечается, что Де Дзерби подпишет контракт с «горняками», который будет рассчитан до лета 2023 года. Официальное объявление о назначении ожидается завтра.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби прибыл в Киев для подписания контракта с «Шахтером».