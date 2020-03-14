Чемпионат Украины может быть приостановлен 17 марта

17 марта может быть принято решение о приостановке чемпионата Украины, сообщает Tribuna.com. Этот вопрос будет решен после консультаций УЕФА.

На данный момент соревнования в украинской премьер-лиге продолжаются. Из-за пандемии коронавируса матчи проходят без зрителей. Большинство европейских чемпионатов уже были прерваны. Пока продолжаются, в частности, чемпионаты России, Украины, Турции и Сербии.

Ранее также были приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта может быть принято решение о переносе Евро-2020 на следующий год.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список