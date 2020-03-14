Чемпионат Украины может быть приостановлен 17 марта
14:13
17 марта может быть принято решение о приостановке чемпионата Украины, сообщает Tribuna.com. Этот вопрос будет решен после консультаций УЕФА.
На данный момент соревнования в украинской премьер-лиге продолжаются. Из-за пандемии коронавируса матчи проходят без зрителей. Большинство европейских чемпионатов уже были прерваны. Пока продолжаются, в частности, чемпионаты России, Украины, Турции и Сербии.
Ранее также были приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта может быть принято решение о переносе Евро-2020 на следующий год.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список
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