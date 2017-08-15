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Эрик тен Хаг: "Зенит - большой клуб, но у "Утрехта" есть шанс"

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Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг в преддверии первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" оценил высокий уровень соперника. Однако специалист считает, что у его команды тоже есть шанс в этом противостоянии.

– "Зенит" – это большой клуб с хорошими игроками, хорошая команда, – цитирует официальный сайт "Утрехта" тен Хага. – Для нас этот матч большой вызов и испытание. Но это футбол, и у нас есть шанс. У нас тоже хорошая команда.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19. 00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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