Эрик тен Хаг: "Зенит - большой клуб, но у "Утрехта" есть шанс"

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг в преддверии первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" оценил высокий уровень соперника. Однако специалист считает, что у его команды тоже есть шанс в этом противостоянии.

– "Зенит" – это большой клуб с хорошими игроками, хорошая команда, – цитирует официальный сайт "Утрехта" тен Хага. – Для нас этот матч большой вызов и испытание. Но это футбол, и у нас есть шанс. У нас тоже хорошая команда.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19. 00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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