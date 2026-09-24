Газзаев: «Когда Вагнер забивал третий «Спортингу», я замер: «Куда же ты так бьешь?! Покати!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил гол Вагнера Лав в финале Кубка УЕФА-2004/05 против лиссабонского «Спортинга» (3:1).

— Но беговую работу Вагнер, как и Карвалью, не жаловал?

— Такова специфика бразильцев. Техничные, очень любят повозиться с мячом. Приходилось и Вагнеру, и Карвалью доходчиво объяснять, что без беговой работы, без серьезных нагрузок — никуда. В прошлом году Даниэль при встрече сказал мне: «Тренер, вспоминаю ваши тяжелые тренировки. Как же вы были правы, что давали нам такие нагрузки. В итоге мы выиграли Кубок УЕФА»

Кстати, если брать именно ту еврокубковую кампанию, то никаких нареканий к Вагнеру и Карвалью по работе на тренировках у меня не было.

— Вот как?

— Да. Бразильцы абсолютно адекватно восприняли поставленную перед командой задачу: дойти до финала Кубка УЕФА. Им она была, что называется, по душе. Они знали себе цену и хотели всем доказать, что им по силам обыгрывать серьезных европейских соперников. Здоровые амбиции! На тех сборах во время кроссов Вагнер с Карвалью были в числе первых! Ну, и сами знаете, чем все закончилось. Карвалью был признан лучшим игроком финала со «Спортингом», отдал три голевых паса. А Вагнер поставил жирную точку в том поединке.

— Как со скамейки смотрелся его гол?

— Когда он уже оказался один перед пустыми воротами, я, признаюсь, замер. Он же собрался со всей силы бить с двух метров. Я был немного ошарашен, подумал: «Куда же ты так замахиваешься?! Просто покати!» Счет-то скользкий — 2:1. Только что португальцы не реализовали свой убойный момент, и Игорь Акинфеев блестящим выносом от ворот начал атаку. Карвалью прострелил на Вагнера, и тот, слава Богу, не промахнулся. Убил интригу. Но понервничать, не скрою, в те секунды мне пришлось.

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