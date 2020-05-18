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«Было будто вчера». ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

13:04
Победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Фото ПФК ЦСКА
Победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА опубликовал пост в Twitter в честь 15-летия победы в финале Кубка УЕФА.

— 15 лет прошло, а было будто вчера, — говорится в сообщении. — Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!

18 мая исполняется 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене. В этот день в 2005 году ЦСКА в Лиссабоне в великолепном матче обыграл «Спортинг» (3:1) и впервые в истории завоевал для нашей страны еврокубок — Кубок УЕФА.

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