«Было будто вчера». ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

ЦСКА опубликовал пост в Twitter в честь 15-летия победы в финале Кубка УЕФА.

— 15 лет прошло, а было будто вчера, — говорится в сообщении. — Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!

15 лет прошло, а было будто вчера ? Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005! #историяЦСКА #15летКубкуУЕФА https://t.co/tnxxYOxQwr pic.twitter.com/fpVZjTvi1E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2020

18 мая исполняется 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене. В этот день в 2005 году ЦСКА в Лиссабоне в великолепном матче обыграл «Спортинг» (3:1) и впервые в истории завоевал для нашей страны еврокубок — Кубок УЕФА.