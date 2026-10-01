Батраков: «Просили футболки «Галатасарая». Про санкционку пока не было речи, еще не раскусили»

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал о подарках, которые привез на родину.

— Как тебя встретили в сборной России? Мы видели в соцсетях команды, что тебя подкалывали и называли султаном.

— Это было ожидаемо. Все по-доброму. Поздравили с переходом. В сборной все отлично, классная атмосфера. Я рад вернуться в Россию. Все-таки провел здесь всю жизнь. Так что даже за этот месяц успел соскучиться и по сборной, и по Москве.

— Экс-партнеры по «Локомотиву» просили привезти санкционку из Стамбула?

— Футболки «Галатасарая» только. Про санкционку пока не было речи, еще не раскусили, наверное. Думаю, позже начнут эксплуатировать, когда адаптируюсь, — сказал Батраков «СЭ».

21-летний Батраков провел за «Галатасарай» пять матчей и сделал один результативный пас.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max