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Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал, какие подарки привез на родину

Батраков: «Просили футболки «Галатасарая». Про санкционку пока не было речи, еще не раскусили»

Д. Агаларов ,
Д. Барулев ,
М. Антонов

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал о подарках, которые привез на родину.

— Как тебя встретили в сборной России? Мы видели в соцсетях команды, что тебя подкалывали и называли султаном.

— Это было ожидаемо. Все по-доброму. Поздравили с переходом. В сборной все отлично, классная атмосфера. Я рад вернуться в Россию. Все-таки провел здесь всю жизнь. Так что даже за этот месяц успел соскучиться и по сборной, и по Москве.

— Экс-партнеры по «Локомотиву» просили привезти санкционку из Стамбула?

— Футболки «Галатасарая» только. Про санкционку пока не было речи, еще не раскусили, наверное. Думаю, позже начнут эксплуатировать, когда адаптируюсь, — сказал Батраков «СЭ».

21-летний Батраков провел за «Галатасарай» пять матчей и сделал один результативный пас.

Алексей Батраков.Алексей Батраков: «Во время гимна ЛЧ отводил взгляд от родителей, чтобы не прослезиться»

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