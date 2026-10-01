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Алексей Батраков рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на его переход в «Галатасарай»

Батраков — о реакции Карпина на переход в «Галатасарай»: «Спросил: «Как дела, турок?»

Д. Барулев ,
М. Антонов ,
Д. Агаларов

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал о реакции главного тренера национальной команды Валерия Карпина на переезд в Турцию.

Ранее футболист прибыл в расположение сборной России и сыграл в товарищеском матче против сборной Ирана (2:0), в котором отметился результативной передачей.

— Как Карпин отреагировал на твой переход?

— Отдельного разговора не было. Встретились, когда я приехал на базу. Он спросил: «Как дела, турок?»

21-летний Батраков провел за «Галатасарай» пять матчей и сделал один результативный пас.

Алексей Батраков.Алексей Батраков: «Во время гимна ЛЧ отводил взгляд от родителей, чтобы не прослезиться»

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Алексей Батраков
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