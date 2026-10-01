Батраков — о реакции Карпина на переход в «Галатасарай»: «Спросил: «Как дела, турок?»

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал о реакции главного тренера национальной команды Валерия Карпина на переезд в Турцию.

Ранее футболист прибыл в расположение сборной России и сыграл в товарищеском матче против сборной Ирана (2:0), в котором отметился результативной передачей.

— Как Карпин отреагировал на твой переход?

— Отдельного разговора не было. Встретились, когда я приехал на базу. Он спросил: «Как дела, турок?»

21-летний Батраков провел за «Галатасарай» пять матчей и сделал один результативный пас.

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