Орлов о Батракове: «Пока не готов к мужской борьбе в чемпионате Турции»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника сборной России Алексея Батракова в BetBoom товарищеском матче с Ираном (2:0).

«К Головину вопросов нет. Он свой класс подтвердил. А остальные? И тут мы опять упираемся в физическую готовность наших футболистов, в методику тренировок. Возьмите наши ведущие клубы РПЛ. Почти все они играют нестабильно. Игроки проседают по физике по ходу встреч. Как это ни парадоксально, но все 90 минут примерно в одном темпе могут действовать не «Зенит» и «Краснодар», а «Балтика», «Ахмат» и Махачкала. Это работа тренеров. Вот про Талалаева говорят: мол, гоняет подопечных и все такое... Ну а как иначе?!

Другое дело, что этим калининградцам, грозненцам и махачкалинцам, конечно, не хватает мастеровитых исполнителей. Но именно по физике, игровой дисциплине они грандов превосходят. Я бы еще, пожалуй, здесь отметил и «Оренбург».

Головин должен быть примером для подражания для остальных. Для тех же Батракова, Облякова. Этим ребятам не хватает мощи, банально — сил, выносливости. Батраков уехал в Турцию. Его же приглашали как твердого игрока основы. Но ему пока там объективно сложно. В матче Лиги чемпионов он, честно говоря, не убедил, не вписался. Почему? Это говорит о том, что в РПЛ многие еще играют в молодежный футбол, не готовы к иным скоростям, мужской борьбе... Попадая в ту же Турцию (не самый, к слову, ведущий чемпионат), наши ребята сталкиваются с другой реальностью. Я не устану повторять: тренировочный процесс должен быть направлен на повышение интенсивности, физических данных.

В советское время, в 80-е годы, мы по физике соперникам не проигрывали! Держали темп все 90 минут. Это касается и киевского «Динамо», и московского «Спартака». Есть хорошие примеры и в российский период. ЦСКА Газзаева и «Зенит» Адвоката — команды, которые выигрывали Кубок УЕФА. Они были великолепно подготовлены физически!» — сказал Орлов «СЭ».

21-летний Батраков провел за «Галатасарай» пять матчей и сделал один результативный пас.

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