Представитель Батракова: «Галатасарай» — не трамплин, но переход в АПЛ или Бундеслигу будет проще»

Представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказал мнение, что выступление за турецкий клуб облегчит российскому игроку возможный переход в команду из Англии или Германии.

Кузьмичев подчеркнул, что называть «Галатасарай» трамплином некорректно.

«Это большой и амбициозный клуб, который платит серьезные деньги и за трансфер, и футболистам. Это точно не трамплин. Европейские клубы будут смотреть уже не на игрока из России, а на футболиста, который выступает в Лиге чемпионов. При хорошем предложении ему будет гораздо легче перейти, например, в Англию или Германию. В том числе проще будет оформить систему платежей», — рассказал Кузьмичев «МЯЧ RU».

Батраков перешел в «Галатасарай» в августе за 25 миллионов евро и подписал контракт до 2031 года.

21-летний россиянин провел за турецкую команду пять матчей и сделал 1 голевую передачу.

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