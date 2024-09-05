«Спартак» пытался подписать Кордобу, Промес возобновит карьеру в ОАЭ, «Галатасарай» арендовал Осимхена
Трансфер Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» сорвался?
«Спартак» пытался подписать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, однако сделка сорвалась. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По сведениям источника, стороны вели переговоры о переходе за сумму в районе 10-15 миллионов евро. Отмечается, что Кордоба, контракт которого с «Краснодаром» истекает следующим летом, хочет заключить наиболее выгодное соглашение в статусе свободного агента.
Также сообщалось, что если переход все-таки состоится, «Краснодар» попытается подписать нападающего «Рубина» Мирлинда Даку вместо ушедшего колумбийца.
Ранее о возможном трансфере Кордобы в «Спартак» писал колумбийский журналист Пипе Сиерра. По его данным, «быки» согласились продать форварда в московский клуб.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро. За «Краснодар» нападающий выступает с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 ассиста.
Промес продолжит карьеру в ОАЭ
Как стало известно «СЭ», бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес подписал однолетний контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая, который выступает во второй лиге ОАЭ. В контракте игрока предусмотрена бесплатная опция возвращения в стан красно-белых зимой в случае получения разрешения на выезд из страны.
Дубайский клуб анонсировал трансфер Промеса, опубликовав в соцсетях нарезку кадров с медосмотра игрока. «Скоро будут большие новости! Близится крупное подписание «Юнайтед». Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, в феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к семи с половиной годам заключения по двум уголовным делам.
32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. Этим летом у Промеса закончился контракт с красно-белыми. В прошедшем сезоне РПЛ Промес забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 17 играх.
«Спартак» подписывает Мангаша
«Спартак» согласовал условия контракта с португальским защитником «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангашем, сообщает Metaratings. Как утверждает источник, сейчас клубы договариваются о сумме трансфера.
26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету флангового защитника четыре гола и две результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро.
«Аль-Иттихад» арендовал Митая
Защитник «Локомотива» Марио Митай на правах аренды перешел в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба железнодорожников. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. В нем предусмотрена опция выкупа.
Албанец выступал за «Локомотив» с августа 2022 года. Он провел за красно-зеленых 49 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.
Ренан — в Саудовской Аравии
Защитник «Зенита» Роберт Ренан арендован «Аль-Шабабом», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 20-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2024/25. За петербуржцев Ренан в общей сложности провел 18 матчей.
В январе 2024 года Ренан был арендован «Интернасьоналем». На его счету 31 матч за бразильский клуб.
Хуммельс — в «Роме»
«Рома» объявила о переходе в клуб немецкого защитника Матса Хуммельса на правах свободного агента. По данным инсайдера Фабрицио Романо, соглашение 35-летнего игрока рассчитано на год.
Хуммельс находился без клуба после ухода из дортмундской «Боруссии» по окончании сезона-2023/24. В минувшем сезоне игрок провел 25 матчей в немецком чемпионате и забил три мяча.
Осимхен — в «Галатасарае»
«Галатасарай» объявил о переходе на правах аренды нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Контракт с 25-летним нигерийцем рассчитан до конца этого сезона.
Отмечается, что турецкий клуб обязался выплатить игроку зарплату за сезон-2024/25 в размере шести миллионов евро.
Осимхен выступал за неаполитанцев с 2020 года. Он провел 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач. После скандального срыва трансфера этим летом нападающий был выведен из заявки команды на сезон и лишен девятого номера, который «Наполи» отдал Ромелу Лукаку.