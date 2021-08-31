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«Вест Хэм» может подписать Тальяфико из «Аякса»

07:32

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в Англии, сообщает Telegraaf.

По сведениям источника, на 28-летнего аргентинца претендует «Вест Хэм», который достиг устной договоренности о трансфере. Однако подписание контракта будет затруднено из-за того, что Тальяфико находится в расположении сборной Аргентины.

В минувшем сезоне Тальяфико провел 40 матчей за «Аякс», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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