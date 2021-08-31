«Вест Хэм» может подписать Тальяфико из «Аякса»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в Англии, сообщает Telegraaf.

По сведениям источника, на 28-летнего аргентинца претендует «Вест Хэм», который достиг устной договоренности о трансфере. Однако подписание контракта будет затруднено из-за того, что Тальяфико находится в расположении сборной Аргентины.

В минувшем сезоне Тальяфико провел 40 матчей за «Аякс», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.