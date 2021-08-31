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«Лестер» интересуется Хадсоном-Одои

07:58
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Football.London.

По сведениям источника, 20-летним англичанином интересуется «Лестер». Ранее сообщалось, что на игрока претендует дортмундская «Боруссия».

В минувшем сезоне Хадсон-Одои провел 37 матчей за «Челси», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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