«Милан» договорился о переходе Жуниора Мессиаса из «Кротоне»

Форвард «Кротоне» Жуниор Мессиас в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, миланцы арендуют 30-летнего бразильца с возможностью выкупа.

В минувшем сезоне Мессиас провел 36 матчей в серии А, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.