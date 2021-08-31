«Милан» договорился о переходе Жуниора Мессиаса из «Кротоне»
03:40
Форвард «Кротоне» Жуниор Мессиас в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, миланцы арендуют 30-летнего бразильца с возможностью выкупа.
В минувшем сезоне Мессиас провел 36 матчей в серии А, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.
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