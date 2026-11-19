«Арсенал» хочет подписать полузащитника сборной Англии Алекса Скотта

«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Борнмута» и сборной Англии Алекса Скотта, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб готов изменить линию полузащиты ради подписания 23-летнего англичанина.

По информации источников, сумма трансфера может составить 75-80 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 58 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Скотт забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 6 матчах во всех турнирах.