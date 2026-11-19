«Арсенал» хочет подписать полузащитника сборной Англии Алекса Скотта
«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Борнмута» и сборной Англии Алекса Скотта, сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб готов изменить линию полузащиты ради подписания 23-летнего англичанина.
По информации источников, сумма трансфера может составить 75-80 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 58 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Скотт забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 6 матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
7
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
8
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
9
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|5
|2
|16-11
|14
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|15:30
|Ман. Сити – Фулхэм
|1 : 1
|21.11
|18:00
|Астон Вилла – Сандерленд
|0 : 0
|21.11
|18:00
|Борнмут – Нот. Форест
|2 : 0
|21.11
|18:00
|Челси – Лидс
|1 : 4
|21.11
|18:00
|Ковентри – Кристал Пэлас
|3 : 2
|21.11
|18:00
|Тоттенхэм – Ипсвич
|2 : 0
|21.11
|20:30
|Ньюкасл – Арсенал
|2 : 2
|22.11
|17:00
|Халл Сити – Брайтон
|2 : 0
|22.11
|19:30
|Ливерпуль – МЮ
|4 : 0
|23.11
|23:00
|Брентфорд – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
Новости