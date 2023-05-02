В «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Кузяеву

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в подписании российского полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Не могу ничего сказать о такого рода трансферных слухах или конкретных игроках. Мы не комментируем такие вещи. Так что не могу ничего сказать о Кузяеве», — сказал Хайналь «СЭ».

Действующее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.