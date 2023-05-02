«Ференцварош» заинтересован в подписании Кузяева

Как стало известно СЭ, «Ференцварош» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. В услугах полузащитника лично заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.

Действующее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.