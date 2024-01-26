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Мостовой: «В «Спартаке» на Угальде может быть очень большое давление, которое ранее помешало Кавенаги»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Если посмотреть на статистику Угальде, то это хорошее приобретение. Но, если сумма трансфера действительно такая большая, как о ней говорят, то клуб очень рискует. На молодого парня может быть очень большое давление, которое в свое время очень помешало Фернандо Кавенаги (аргентинский форвард выступал за «Спартак» в 2004-2006 годах и был самым дорогим на тот момент приобретением в истории клуба. — «Известия»). К тому же неизвестно, как он адаптируется к другой стране. В общем, потенциал у него есть, но и риск большой», — цитируют «Известия» Мостового.

По данным Фабрицио Романо, «Твенте» продаст Угальде «Спартаку» за 15 миллионов евро, что станет рекордной продажей для нидерландского клуба.

21-летний Угальде в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Манфред Угальде. Источник: «Спартак» согласовал сумму трансфера Угальде, игрок скоро вылетит в Россию
Источник: https://iz.ru/1639882/aleksei-fomin/khozhdenie-po-krugovomu-kak-zenit-teriaet-i-priobretaet-igrokov-zimoi
Александр Мостовой
Фернандо Кавенаги
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
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