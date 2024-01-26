Мостовой: «В «Спартаке» на Угальде может быть очень большое давление, которое ранее помешало Кавенаги»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Если посмотреть на статистику Угальде, то это хорошее приобретение. Но, если сумма трансфера действительно такая большая, как о ней говорят, то клуб очень рискует. На молодого парня может быть очень большое давление, которое в свое время очень помешало Фернандо Кавенаги (аргентинский форвард выступал за «Спартак» в 2004-2006 годах и был самым дорогим на тот момент приобретением в истории клуба. — «Известия»). К тому же неизвестно, как он адаптируется к другой стране. В общем, потенциал у него есть, но и риск большой», — цитируют «Известия» Мостового.

По данным Фабрицио Романо, «Твенте» продаст Угальде «Спартаку» за 15 миллионов евро, что станет рекордной продажей для нидерландского клуба.

21-летний Угальде в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.