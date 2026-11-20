«Бавария» может заплатить 100 миллионов евро за полузащитника «Лейпцига» Груду

«Бавария» следит за полузащитником «Лейпцига» Браяном Грудой, права на которого принадлежат «Брайтону», сообщает Bild.

В начале 2027 года может вступить в силу обязательство «Лейпцига» по выкупу 22-летнего футболиста. Для этого немец должен провести не менее трех матчей в Бундеслиге в следующем календарном году. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

После выкупа «Лейпциг» заключит с Грудой контракт до 2031 года без прописанной суммы отступных. При этом клуб будет готов рассмотреть предложения о продаже полузащитника за 100 миллионов евро.

В сезоне-2026/27 Груда провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.