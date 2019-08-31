Источник: Неймар предложил добавить собственные деньги, чтобы перейти в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов вложить собственные средства для перехода в «Барселону», утверждает Sport. Форвард предложил добавить собственные 20 миллионов евро к сумме, которую предлагает «Барса».

По данным источника, новое предложение каталонцев — 130 миллионов евро плюс Иван Ракитич и молодой Жан-Клер Тодибо, а также Усман Дембеле в качестве аренды. Однако «ПСЖ» требует не меньше 150 миллионов.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в «ПСЖ» и хочет покинуть его. Интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Барселона». В парижский клуб он перешел из «Барсы» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.