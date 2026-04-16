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16 апреля, 13:52

Источник: «Ливерпуль» намерен подписать защитника «Борнмута» Сенеси

Павел Лопатко

«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси, сообщает iNews.

По данным источника, 28-летний аргентинец рассматривается как долгосрочная замена Вирджилу ван Дейку в будущем.

Сенеси вышел в стартовом составе в 31 из 32 матчей Премьер-лиги за «Борнмут» в сезоне-2025/26. В общей сложности в 33 матчах сделал четыре результативные передачи.

Контракт защитника истекает 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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