«Барселона» интересуется нападающим «Атлетико» Серлотом

«Барселоне» интересен нападающий «Атлетико» Александер Серлот, сообщает журналист Маттео Моретто. Клуб сделал официальный запрос по поводу норвежца.

Руководство сине-гранатовых хочет перестраховаться на фоне неопределенности вокруг Роберта Левандовски. Поляк еще не дал согласия на продление контракта. В «Барселоне» считают, что Серлот может быстро адаптироваться к схеме Ханса-Дитера Флика.

В сезоне-2025/26 30-летний форвард забил 17 голов и сделал 1 результативный пас в 47 матчах. Контракт Серлота с «Атлетико» истекает летом 2028 года.