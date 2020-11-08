Езил может перебраться в MLS
Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Fichajes.
По данным источника, 32-летний немец в ближайшее трансферное окно покинет клуб, потому что не попадает даже в заявку на турниры.
Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. После вывода из состава 32-летний немец раскритиковал клуб и Микеля Артету за несправедливое отношение к нему.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.