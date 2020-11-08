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Езил может перебраться в MLS

20:14
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Fichajes.

По данным источника, 32-летний немец в ближайшее трансферное окно покинет клуб, потому что не попадает даже в заявку на турниры.

Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. После вывода из состава 32-летний немец раскритиковал клуб и Микеля Артету за несправедливое отношение к нему.

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