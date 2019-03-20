Экс-нападающий "Рубина" Сарока перешел в БАТЭ

Нападающий Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ. 27-летний белорус начинал этот сезон в "Локерене" - 21 матч, 2 гола и 4 голевые передачи. К клубу из Борисова присоединился на правах свободного агента, так как несколько дней назад расторг контракт с бельгийским клубом.
Напомним, Сарока после окончания академии минского "Динамо" перебрался в "Рубин", но с 2010 по 2012 год он не провел ни одного матча за основной состав казанского клуба.
Антон Сарока - Игрок ФК БАТЭ!– FC BATE Borisov (@FCBATE) 19 марта 2019 г.
Добро пожаловать! pic.twitter.com/K9pjDxSTgA
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