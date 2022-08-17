Экс-форвард «Милана» Ньянг перешел в «Осер»

Форвард М'Бай Ньянг подписал контракт с «Осером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним сенегальцем рассчитано до лета 2024 года. Последним клубом форварда был «Бордо», за который он выступал в сезоне-2021/22.

Ньянг выступал за «Милан» с 2012 по 2018 год, трижды за это время уходя в аренду («Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд»).

В минувшем сезоне Ньянг провел 23 матча за «Бордо», в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.