«Бернли» хочет подписать нападающего «Лацио» Чауна

Нападающий «Лацио» Лум Чауна может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Sports, «Бернли» хочет подписать 21-летнего француза.

Ожидается, что официальное предложение итальянскому клубу будет сделано после завершения молодежного чемпионата Европы, где в среду, 25 июня, французы сыграют против Германии в полуфинале.

Также в подписании Чауна заинтересован ПСВ. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.