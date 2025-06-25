«Бернли» хочет подписать нападающего «Лацио» Чауна
Нападающий «Лацио» Лум Чауна может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Sports, «Бернли» хочет подписать 21-летнего француза.
Ожидается, что официальное предложение итальянскому клубу будет сделано после завершения молодежного чемпионата Европы, где в среду, 25 июня, французы сыграют против Германии в полуфинале.
Также в подписании Чауна заинтересован ПСВ. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Чауна сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
