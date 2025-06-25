Источник: Нуньес согласовал контракт с «Наполи» до 2030 года

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес согласовал условия личного соглашения с «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, форвард договорился о контракте до 2030 года с зарплатой 5 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб продолжает переговоры с «Ливерпулем» относительно перехода футболсита. Сам Нуньес отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии, так как хочет остаться в Европе.

Ранее стало известно, что английский клуб готов расстаться с игроком за 50 миллионов евро, в то время как неаполитанцы настаивают на цене 43 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего уругвайца 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.