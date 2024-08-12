Байер перешел в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Хоффенхайма» Максимилиана Байера.

Форвард заключил контракт сроком до 30 июня 2029 года. По информации Bild, стоимость трансфера составила 29,5 миллиона евро, еще 2 миллиона «Хоффенхайм» может получить в качестве бонусов.

«Я действительно с нетерпением жду следующего большого шага в своей карьере. В ходе переговоров с «Боруссией» я с первой минуты почувствовал, как сильно они меня хотят, и у меня сразу возникло прекрасное чувство. Я горжусь тем, что теперь могу играть за одну из лучших команд Европы, и у меня есть огромная мотивация доставить радость болельщикам. У нас с клубом одни цели: мы хотим выигрывать титулы. Я отдам за это все», — цитирует Байера официальный сайт немецкого клуба.

В сезоне-2023/24 нападающий провел за «Хоффенхайм» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов. Также Байер был включен в состав сборной Германии на Евро-2024, где появился на поле в 1 матче.