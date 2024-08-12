Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:27

Байер перешел в дортмундскую «Боруссию»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Хоффенхайма» Максимилиана Байера.
Форвард заключил контракт сроком до 30 июня 2029 года. По информации Bild, стоимость трансфера составила 29,5 миллиона евро, еще 2 миллиона «Хоффенхайм» может получить в качестве бонусов.

«Я действительно с нетерпением жду следующего большого шага в своей карьере. В ходе переговоров с «Боруссией» я с первой минуты почувствовал, как сильно они меня хотят, и у меня сразу возникло прекрасное чувство. Я горжусь тем, что теперь могу играть за одну из лучших команд Европы, и у меня есть огромная мотивация доставить радость болельщикам. У нас с клубом одни цели: мы хотим выигрывать титулы. Я отдам за это все», — цитирует Байера официальный сайт немецкого клуба.

В сезоне-2023/24 нападающий провел за «Хоффенхайм» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов. Также Байер был включен в состав сборной Германии на Евро-2024, где появился на поле в 1 матче.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хоффенхайм
Бундеслига
0
Читайте также
СМИ утверждают, что боксера Двали избили в клубе
Интерсекс боксерше не дали нести флаг Алжира на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Станкович был в ярости от судейства и «включил Абаскаля»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент полузащитника «Браги» Орты об интересе ЦСКА: «По Андре были предложения от российских клубов»
Новости
RSS RSS
Все новости