Эмерсон Роял перешел из «Тоттенхэма» в «Милан»

«Милан» объявил о трансфере защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла.

Бразилец подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2028 года.

Клуб объявил, что новичок будет играть под номером 22.

25-летний Эмерсон Роял выступал за «Тоттенхэм» с 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник провел за английский клуб 31 матч, в котором забил 1 гол. Также на его счету есть 10 матчей за сборную Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.