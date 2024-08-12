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Сегодня, 22:01

Эмерсон Роял перешел из «Тоттенхэма» в «Милан»

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«Милан» объявил о трансфере защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла.

Бразилец подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2028 года.

Клуб объявил, что новичок будет играть под номером 22.

25-летний Эмерсон Роял выступал за «Тоттенхэм» с 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник провел за английский клуб 31 матч, в котором забил 1 гол. Также на его счету есть 10 матчей за сборную Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт ФК
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
Серия А
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