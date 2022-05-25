«ПСЖ» лидирует в борьбе за Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане летом может вернуться в чемпионат Франции. По информации Sport.es, «ПСЖ» лидирует в борьбе за 30-летнего сенегальца.

Также интерес к финалисту Лиги чемпионов этого сезона проявляют «Бавария» и «Барселона».

Действующий контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Мане сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 5 голевых передач.

Напомним, ранее Мане уже играл в чемпионате Франции. Он с 2011 по 2012 год выступаз за «Метц».