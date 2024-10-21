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Сдал с потрохами. Попугай экс-арбитра ла лиги исполнил гимн «Реала» в прямом эфире

Попугай экс-арбитра ла лиги исполнил гимн «Реала» в прямом эфире
Роман Кольцов
Корреспондент
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Арбитр Хосе Луис Пахарес.
Фото Скриншот

В студии еле сдержали смех.

Популярное испанское футбольное шоу El Chiringuito de Jugones пережило один из самых запоминающихся моментов в своей истории. Попугай бывшего арбитра ла лиги Хосе Луиса Пахареса Паса ворвался в прямой эфир и чуть не испортил его.

Что произошло

Участники программы, как всегда, обсуждали темы, связанные с текущими событиями в футболе. Затем пришло время Пахареса, который должен был высказать свое мнение о работе судей в последних матчах. Прежде чем он начал, раздались необычные звуки, вызвавшие замешательство в студии, — их воспроизвел попугай Пахареса. В этот момент бывший арбитр «шикал» на птицу, призывая ее замолчать.

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Кульминационный момент наступил, когда собеседники Паса убедились, что домашний питомец исполняет гимн мадридского «Реала». На съемочной площадке не могли сдержать смех, а один из участников шоу поднес руки к голове.

Смущенный Пас попытался преуменьшить значение инцидента, но уже было поздно. Этот момент быстро разошелся по интернету. Пользователи соцсетей напомнили, что обычно попугаи воспроизводят то, что часто слышат от своих хозяев. А некоторые из них обратили внимание и на тот факт, что слово «pajaros» (созвучно с фамилией экс-судьи) переводится с испанского как «птицы».

Чем известен Пахарес?

За время карьеры 75-летний рефери отработал на 89 матчах чемпионата Испании. И, конечно же, он обслуживал встречи «Барселоны» и «Реала» — десять раз каталонцев (шесть побед, три ничьи и одно поражение при 18 желтых карточках, трех красных и шести пенальти) и восемь раз мадридцев (семь побед и одна ничья при девяти желтых, одной красной и двух пенальти).

При этом он никогда не назначался на класико. Неужели руководство ла лиги уже тогда знало о его симпатии к «Королевскому клубу»?

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